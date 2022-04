POCO F4 GT — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy przed premierą

POCO F4 GT to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jaka będzie jego cena i specyfikacja techniczna? Tuż przed premierą wiemy o tym urządzeniu już naprawdę sporo. W tym artykule zebraliśmy wszystkie znane informacje na temat tego telefonu. Zobaczmy, co wiadomo o POCO F4 GT i kiedy go ujrzymy.