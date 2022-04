OnePlus 10R 5G bez tajemnic. Wycieka cena smartfona

OnePlus 10R 5G zbliża się wielkimi krokami. Premiera smartfona odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jaka będzie jego cena? To przestało być właśnie tajemnicą. W sieci pojawiły się konkretne kwoty w rupiach. Do wyboru będą dwie wersje. Zobaczmy sobie ceny OnePlus 10R 5G oraz planowane warianty telefonu.

OnePlus 10R 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Będzie to przebrandowany model Ace. Dowiadujemy się, jaka będzie cena telefonu. W sieci pojawiły się kwoty w rupiach. Urządzenie kupimy w dwóch wariantach i będą one się różnić nie tylko rozmiarem wbudowanej pamięci.

Cena OnePlus 10R 5G w Indiach za model 128 GB wyniesie 38999 rupii (ok. 2200 zł). W tej wersji telefon otrzyma baterię z obsługą ładowania mocy 80 W. Natomiast wariant mający 256 GB miejsc na dane ma kosztować 44999 rupii (ok. 2535 zł). Tu spodziewajmy się wsparcia dla ładowarki 150 W.

Cena OnePlus 10R 5G atrakcyjna

Trzeba przyznać, że ceny modelu OnePlus 10R 5G są całkiem atrakcyjne. W Europie zapłacimy jednak więcej. Nie powinniśmy się patrzeć na kwoty przewalutowania z rupii, co warto mieć na uwadze. Debiut odbędzie się 28 kwietnia. Poniżej znana specyfikacja techniczna.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,3 × 75,5 × 8,2 mm

186 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło