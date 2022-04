Xiaomi 12 Ultra ma otrzymać olbrzymi sensor

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który może dostać najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Jego główny sensor ma być naprawdę olbrzymi. Będzie to nowe rozwiązanie Sony. Wiemy, że ma to być blisko 1-calowy sensor. Kamera z modelu Xiaomi 12 Ultra ma otrzymać trzy obiektywy i prawdopodobnie wskoczy na podium DxOMark.