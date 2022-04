POCO F4 5G również blisko, ale zobaczymy go po modelu GT

POCO F4 5G to smartfon, który ma być przebrandowanym modelem Redmi K40s. Urządzenie otrzymało kolejny certyfikat, który przybliża go do rynkowej premiery. Na to urządzenie jednak jeszcze chwilę poczekamy. Nie zobaczymy go wraz z telefonem POCO F4 GT, którego debiut odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

POCO F4 GT zadebiutuje już 26 kwietnia. Smartfon będzie przebrandowanym jednym z modeli Redmi K50. Wraz z tym telefonem zobaczymy także zupełnie nowe produkty w ofercie marki, które rozszerzą portfolio ekosystemu producenta. Są to smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe TWS.

Premiera POCO F4 5G po modelu GT

POCO F4 5G otrzymał ostatnio certyfikat od urzędu BIS i to oznacza, że jego debiut w Indiach jest naprawdę nieodległy. Prawdopodobnie premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Pewnie w maju lub czerwcu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną zapowiedź oraz więcej informacji. Ceny na razie nie są znane, ale powinny być atrakcyjne.

