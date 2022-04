Android 14 U ma już nazwę kodową. To Upside Down Cake

Android 14 U to system Google, który zadebiutuje w 2022 r. Jaka jest jego nazwa kodowa? To przestało właśnie być tajemnicą. Tym razem zdecydowano się na Upside Down Cake i takie informacje dostrzeżono w kodzie źródłowym. Poglądowego wydania oprogramowania Android 14 spodziewajmy się w pierwszym kwartale.

Android 14 U to kolejna iteracja platformy Google. Oprogramowanie zadebiutuje w 2023 r., ale pewne wczesne prace związane z planowaniem są już prowadzone. Teraz dowiadujemy się, jaka jest wewnętrzna nazwa kodowa systemu. Ponownie zdecydowano się na coś słodkiego.

Nazwa kodowa systemu Android 14 to Upside Down Cake. Pod taką (dokładnie w postaci scalonych słów UpsideDownCake) dostrzeżono ją w kodzie AOSP. Jest to słodkość, której dodatki umieszczone są na dnie blaszki, a całość oblana jest ciastem od góry. Jest tak odwrócone na czas pieczenia, ale podaje się je już we właściwej formie.

Android 14 U Upside Down Cake bez znanych nowości

Android 14 wprowadzi zapewne wiele nowości, jak każda kolejna odsłona systemu Google. Na razie jednak owiane są one tajemnicą. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o tym, co nowego zostanie tu wprowadzone. O tym dowiemy się bliżej planowanej premiery, co warto mieć na uwadze. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

