Redmi Note 12 Pro Plus w TENAA. Jest częściowa specyfikacja

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Potwierdza to urząd TENAA, gdzie certyfikowano telefon. Przy okazji została tam udostępniona częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Redmi Note 12 Pro Plus otrzyma 6,6-calowy wyświetlacz oraz znamy pojemność baterii.