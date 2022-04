Huawei Mate Xs 2 z datą premiery. Składany smartfon już blisko

Huawei Mate Xs 2 to nowy składany smartfon marki. Data premiery przestało być tajemnicą i telefon zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Urządzenie ma otrzymać ciekawy design. Wygląda na to, że Huawei Mate Xs 2 otrzyma wyświetlacz, który rozkłada się na zewnątrz, a nie do środka.

Huawei Mate Xs 2 to składany smartfon, którego prezentacja jest naprawdę blisko. Datą premiery jest 28 kwietnia, co producent potwierdził na łamach oficjalnego konta społecznościowego. Termin ten dotyczy oczywiście Chin. Urządzenie ma być co najmniej bardzo ciekawe.

Huawei Mate Xs 2 otrzyma inny ekran w porównaniu do konkurencji. Ma on rozkładać się na zewnątrz, a nie do środka. Dzięki temu zniknie konieczność implementacji dodatkowego wyświetlacza, z którego można będzie korzystać po złożeniu konstrukcji. Pomysł z pewnością jest ciekawy i wniesie świeży powiem na rynku tego typu telefonów.

Składany smartfon Huawei Mate Xs 2 bez 5G

Plotki mówią o tym, że Huawei Mate Xs 2 otrzyma procesor Snapdragon od Qualcomma. Nie będzie to jednak dokładnie ten sam układ, który jest w innych flagowcach. Spodziewajmy się tylko wsparcie dla sieci LTE. Obsługi łączności z 5G zabraknie. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Pewnie poznamy ją na dniach.

