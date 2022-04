Xiaomi CIVI 1S oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi CIVI 1S to nowy smartfon dla kobiet, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena urządzenia jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna obejmuje Snapdragona 778G Plus czy 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Znajdziemy tu także konkretny aparat do selfie. Zobaczmy, co oferuje Xiaomi CIVI 1S i ile kosztuje.