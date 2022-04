OnePlus Nord CE 2 Lite 5G blisko. Wycieka specyfikacja, a cena będzie niska

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła ponownie specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma ekran 120 Hz oraz solidny procesor Qualcomm Snapdragon 695. Ponadto wiemy, że cena OnePlus Nord CE 2 Lite 5G będzie niższa od kwoty 20 tys. rupii.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G to nowy smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Oficjalna premiera odbędzie się już 23 kwietnia. Tymczasem w sieci ponownie pojawiła się specyfikacja techniczna. To samo źródło twierdzi, że cena telefonu ma być atrakcyjna. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ma ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 695. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że akumulator będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. W podstawowej wersji telefon otrzyma 128 GB miejsca na dane.

Cena OnePlus Nord CE 2 Lite 5G niewygórowana

Źródło twierdzi, że cena OnePlus Nord CE 2 Lite 5G będzie niższa od kwoty 20 tys. rupii. To daje nam równowartość 1100 zł. Konkretne sumy poznamy już wkrótce. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 2 Lite – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

