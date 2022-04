OnePlus Ace oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Ace był obiektem wielu przecieków. Dziś zgodnie z zapowiedziami odbyła się premiera smartfona. Cena i specyfikacja techniczna modelu nie są już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania pierwszy telefon marki z bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy aż 150 W.

6,7-calowy ekran AMOLED

OnePlus Ace ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Jest to wysokiej klasy wyświetlacz, który oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. W tej półce cenowej stało się to już w zasadzie standardem. Rozdzielczość to 1080 x 2412 pikseli. Warto też wspomnieć o maksymalnej jasności na poziomie 950 nitów. Jest to też pierwszy smartfon marki, gdzie zdecydowano się na wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

Sercem OnePlus Ace jest procesor Dimensity 8100-MAX. MediaTek przygotował dla tego telefonu wymaksowany układ. Składa się on z 4 x 2.85 GHz A78 + 4 x 2.0 GHz A55 oraz GPU Mali-G510 MC6. Znajdziemy tu obsługę HyperBoost czy rozwiązania z myślą o fotografowaniu. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM.

Cena OnePlus Ace atrakcyjna

model z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 2499 juanów (ok. 1650 zł)

model z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 2699 juanów (ok. 1780 zł)

model z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 2999 juanów (ok. 1980 zł)

model z 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane – 3499 juanów (ok. 2300 zł)

Ultraszybkie ładowanie 150 W

OnePlus Ace jest jednym z pierwszych telefonów na rynku z obsługą ultraszybkiego ładowania o mocy aż 150 W. Pierwszym był Realme GT Neo 3. Ten drugi smartfon na razie również dostępny jest tylko w Chinach. Akumulator o pojemności 4500 mAh do 50 proc. ładuje się w kilka minut. Natomiast do 100 proc. w 17 minut.

Potrójny aparat z Sony IMX766 50 MP

OnePlus Ace ma także potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (119°) z Sony IMX355 8 MP oraz kamerę do makro GC02M1 2 MP. Przednia ma sensor Samsung S5K3P9SP 16 MP.

Poza Chinami to OnePlus 10R 5G

Wiemy, że OnePlus Ace poza Chinami zadebiutuje pod inną nazwą. To OnePlus 10R 5G. Debiut telefonu pod tą nazwą odbędzie się w Indiach jeszcze w tym miesiącu. W przypadku Europy na razie jest cisza. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Ace – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,3 × 75,5 × 8,2 mm

186 g

Android 12 z nakładką producenta

