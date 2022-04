Vivo X80 Pro bez tajemnic. Wycieka pełna specyfikacja techniczna

Vivo X80 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Znajdziemy tu procesor Dimensity 9000 i 6,78-calowy ekran AMOLED LTPO. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o wyposażeniu Vivo X80 Pro.

Vivo X80 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Zobaczymy go na początku przyszłego tygodnia. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna i jest ona w zasadzie już kompletna. Rzućmy sobie na nią okiem.

Smartfon Vivo X80 Pro ma procesor MediaTek Dimensity 9000. SoC wspomagany będzie przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Następnie mamy ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala. To panel LTPO ze zmiennym odświeżaniem w zakresie do 120 Hz i rozdzielczości Full HD+.

Aparat fotograficzny Vivo X80 Pro ma główny sensor Samsunga z matrycą 50 MP. Pozostałe trzy to 48, 12 i 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 44 megapikseli. Bateria ma pojemność 4700 mAh i wspiera ładowanie o mocy 80 W. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo X80 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 44 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

