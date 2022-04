OnePlus Ace [10R 5G] na wideo. Premiera smartfona jest blisko

OnePlus Ace, który w Europie zadebiutuje pod nazwą 10R 5G, ma premierę w niedługim czasie. Tymczasem mamy okazję zobaczyć ten telefon na wideo. Specyfikacja techniczna urządzenia nie skrywa przed nami w zasadzie już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, jak wygląda OnePlus Ace i co ma do zaoferowania.

OnePlus Ace to smartfon, którego premiera w Chinach odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Potem telefon trafi na inne rynki. Jednak już pod nazwą OnePlus 10R 5G. Teraz mamy okazję zobaczyć to urządzenie na wideo. Rzućmy sobie na to okiem.

Widoczny na powyższym wideo OnePlus Ace widoczny jest z obu stron. Z tyłu mamy aparat fotograficzny, który widzieliśmy już na renderach. Kamera ma trzy obiektywy umieszczone na prostokątnej wyspie. Natomiast z przodu widać ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Wiemy, że jest to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

OnePlus Ace ma także procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX. To specjalna wersja tego chipu zaprojektowana dla tego telefonu. Smartfon ma wyróżniać się przede wszystkim baterią z obsługą ładowarki o mocy aż 150 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Ace / 10R 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

