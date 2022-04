Xiaomi 12S Pro i 12S w drodze. Dostaną układy Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12S Pro i 12S to nowe flagowce chińskiej marki. Mamy je zobaczyć w drugiej połowie 2022 r. Wiemy, że oba otrzymają procesory Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Kompletna specyfikacja techniczna telefonów nie jest jednak znana. Znamy za to kryptonimy obu smartfonów z serii Xiaomi 12S. Jak je nazwano?