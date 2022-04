Xiaomi 12 Ultra otrzyma aparat z sensorem Sony IMX989

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który ma dostać najlepszy aparat fotograficzny na rynku telefonów. Jaki będzie główny sensor? Świeże plotki mówią o tym, że będzie to blisko 1-calowy Sony IMX989. Oficjalnej premiery flagowca Xiaomi 12 Ultra spodziewamy się już w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się w maju. Urządzenie było obiektem mnóstwa przecieków. Wiemy, że ma otrzymać bardzo konkretny aparat fotograficzny. Prawdopodobnie będzie to najlepsza kamera wśród telefonów. Głównym sensorem ma być nowy Sony IMX989.

Sony IMX989 nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany. Ma być jednak topowym rozwiązaniem w ofercie Japończyków. Będzie to blisko 1-calowy sensor z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Xiaomi 12 Ultra ma być pierwszym smartfonem z tym rozwiązaniem na rynku.

Sensor Sony IMX989 po Xiaomi 12 Ultra w innych smartfonach

Xiaomi 12 Ultra przetrze szlaki z tym sensorem, ale z czasem trafi on także do innych flagowców. Aparat nowego telefonu Chińczyków zapewne zdominuje na jakiś czas ranking DxOMark Mobile. Kompletna specyfikacja techniczna modelu na razie jeszcze nie wyciekła. Pewnie nastąpi to jeszcze przed oficjalną premierą lub pochwali się nią nawet sam producent. Tymczasem na więcej informacji musimy na razie jeszcze poczekać.

