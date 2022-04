Telewizory TCL z Google TV dostają wsparcie dla HomeKit i AirPlay 2

Telewizory TCL z Google TV na 2022 r. dostają wsparcie dla nowych rozwiązań. To HomeKit oraz AirPlay 2, czyli technologie stworzone przez Apple. Pierwsza zapewnia integrację z domem inteligentnym, a druga umożliwia wygodne przesyłanie multimediów. Zobaczmy sobie, które telewizory TCL zaoferują obsługę tych funkcji.

foto: FlatpanelsHD

HomeKit to platforma domu inteligentnego Apple. Nowe telewizory TCL z Google TV będą dzięki temu mogły być z nią integrowane, na przykład w trakcie tworzenia nowych scen. Natomiast AirPlay 2 zapewnia wygodne przesyłanie multimediów. W tym obrazów, muzyki czy filmów do wielu sprzętów jednocześnie.

Te telewizory TCL z Google TV wspierają HomeKit i AirPlay 2

TCL zapewniło wsparcie dla HomeKit i AirPlay 2 dla trzech serii telewizorów z Google TV. Są to linie C535 (z ekranami o przekątnych od 43″ do 98″) oraz C835 i C935 (od 55″ do 75″). Wszystkie te urządzenia mają ekrany LCD o rozdzielczości 4K UHD.

