Galaxy Z Fold 4 z nowym S Pen. Samsung uruchomił produkcję

Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma nowe piórko S Pen. Plotki mówią o tym, że produkcja tego akcesorium już się rozpoczęła i odbywa na terenie wybranych państw europejskich. Premiera nowego smartfona ze składanym ekranem odbędzie się latem. Samsung Galaxy Z Fold 4 ma wnieść liczne ulepszenia do tej serii telefonów.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że otrzyma on ekran, z którym będzie można pracować także z użyciem nowego piórka S Pen. Teraz dowiadujemy się, że produkcja tego akcesorium już się rozpoczęła. Takie informacje przekazał jeden ze sprawdzonych w przeszłości leakerów.

Według Mukula Sharmy produkcja piórka S Pen dla składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 już się rozpoczęła i odbywa na terenie wybranych krajów w Europie. Których dokładnie? Tego źródło już nie sprecyzowało. Wiemy jednak, że to masowy proces, co przybliża gadżety do premiery.

Samsung Galaxy Z Fold 4 z S Pen latem

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 4 ma zadebiutować latem tego roku. Konferencji Unpacked spodziewajmy się w drugiej połowie lipca lub sierpniu. Potem zostanie uruchomiona przedsprzedaż, która pewnie potrwa około dwóch tygodni. Następnie odbędzie się rynkowy debiut nowego telefonu ze składanym ekranem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło