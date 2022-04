Realme GT Neo 3 wychodzi poza Chiny. Jest data premiery

Realme GT Neo 3 to pierwszy smartfon z superszybkim ładowaniem baterii o mocy 150 W. Jedynym krajem, gdzie go można kupić, są Chiny. To się jednak wkrótce zmieni. Telefon w tym miesiącu wchodzi na inne rynki. Datą premiery Realme GT Neo 3 w Indiach jest 29 kwietnia. Kiedy urządzenie zobaczymy w Europie?