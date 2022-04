Android TV 13 wprowadzi na telewizory tryb czuwania dla zasilania

Android TV 13 to duża aktualizacja platformy Google na telewizory, która wprowadzi ciekawe nowości. Wśród nich będzie nowy tryb czuwania dla zasilania. Dzięki temu urządzenia powinny zużywać nieco mniej energii. Samo oprogramowanie Android TV 13 trafi na telewizory dopiero w 2023 r.

Android TV 13 znajduje się obecnie na etapie testów. Wiemy, że wprowadzi na telewizory ciekawe nowości, w tym rozbudowane o nowe opcje Picture in Picture. Teraz dowiadujemy się, że pojawi się również specjalny tryb czuwania dla zasilania. Na czym polega działanie tej funkcji?

Android 13 TV dodaje nowy tryb czuwania o niskim poborze mocy, który nakłada ograniczenia na aplikacje, gdy urządzenie znajduje się właśnie w tym konkretnym trybie. To powoduje m.in. odcięcie oprogramowania od dostępu do sieci. W konsekwencji powinno przełożyć się to m.in. na mniejsze zużycie energii.

Android TV 13 trafi na telewizory dopiero w 2023 roku

Google obecnie pracuje nad nową platformą, ale prędko ona na telewizory nie trafi. Android TV 13 powinien zacząć pojawiać się na pierwszych modelach dopiero w 2023 r. W tym czekamy na debiut urządzeń z 12. iteracją oprogramowania, co jeszcze nie nastąpiło. Niestety proces ten trochę trwa, co trzeba mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło