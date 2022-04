Realme 9 5G wkrótce w Polsce. Wycieka cena

Realme 9 5G to smartfon, który wkrótce będzie dostępny w Europie i także Polsce. Wyciekła cena i ta jest bardzo atrakcyjna. Telefon na Starym Kontynencie ma kosztować mniej niż 300 euro. Kwota dotyczy wersji mającej 128 GB miejsca na dane. Zobaczmy, ile ma wynieść cena Realme 9 5G w krajach europejskich.

Realme 9 5G to smartfon, którego premiera odbyła się kilka tygodni temu. W Europie i także Polsce nadal czekamy. Premiera na Starym Kontynencie jest jednak blisko. Tymczasem doszło do przecieku i pojawiła się cena telefonu w euro. Ile za niego zapłacimy?

Cena Realme 9 5G w Europie wyniesie 278 euro. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. To oznacza, że za to samo urządzenie w Polsce pewnie zapłacimy 1299 złotych. Ewentualnie nieco mniej, gdy producent zdecyduje się dostosować kwotę pod nasz rynek.

Cena Realme 9 5G niższa od 50 euro od wersji Pro

Cena Realme 9 5G w Europie będzie więc o 50 euro mniejsza od modelu Pro. Ten ostatni debiutował na Starym Kontynencie w kwocie od 319 euro. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji o dostępności. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 g

Android z nakładką producenta

