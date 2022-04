Xiaomi Civi S już blisko. Tak prezentuje się specyfikacja techniczna

Xiaomi CIVI S to nowy średniak marki. Plotki mówią o tym, że jego premiera w Chinach odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Specyfikacja techniczna telefonu jest już znana, bo przedostała się do sieci wcześniej. Zobaczmy co już wiadomo o Xiaomi CIVI S i co zaoferuje użytkownikom ten smartfon.