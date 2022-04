Sony Xperia 1 IV w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Sony Xperia 1 IV to nowy flagowiec, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale. Smartfon został dostrzeżony w bazie Geekbench, a tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma procesor Snapdragon 8 Gen 1. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Sony Xperia 1 IV i jak on wygląda.