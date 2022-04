Oppo K10 w TENAA. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo K10 to kolejny średniak chińskiej marki. Dostrzeżono go na stronie TENAA, a tam została udostępniona w zasadzie pełna specyfikacja techniczna. Urządzenie otrzyma mocny procesor MediaTek Dimensity 8000. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o smartfonie Oppo K10 oraz jak on wygląda.