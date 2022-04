Vivo X80 Pro w Google Play. Jest częściowa specyfikacja

Vivo X80 Pro to nowy smartfon chińskiej marki. Dostrzeżono go w konsoli Google Play, a tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 9000. Poza tym wiemy, że Vivo X80 Pro pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta.

Vivo X80 Pro to jeden z nowych modeli z nachodzącej serii, która w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Telefon został dostrzeżony w konsoli Google Play. Tam natomiast została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu.

Smartfon Vivo X80 ma ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). Render udostępniony w Google Play ujawnia nam, że to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy procesor MediaTek MT6983. To nic innego, jak Dimensity 9000. SoC jest wspomagany przez 8 GB pamięci, ale pewnie pojawi się także wariant z 12 GB RAM-u.

Kompletna specyfikacja Vivo X80 Pro tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Vivo X80 Pro nie jest jeszcze znana. Na łamach Google Play została udostępniona tylko częściowa. Wiemy też, że telefon pracuje pod kontrolą Androida 12. Oczywiście z nakładką producenta. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać bliżej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło