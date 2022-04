POCO F4 GT z datą premiery. Oto specyfikacja techniczna smartfona

POCO F4 GT to nadchodzący smartfon marki. W końcu została ogłoszona data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z przebrandowanym Redmi K50 GE. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna POCO F4 GT i kiedy go zobaczymy.