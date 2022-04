OnePlus 10R 5G z datą premiery. To Ace w poza chińskim wcieleniu

OnePlus 10R 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. Została ujawniona data premiery i telefon zostanie oficjalnie pokazany jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że w Chinach zadebiutuje on pod nazwą Ace. Jednak w Europie tego smartfona spodziewamy się pod nazwą OnePlus 10R 5G. Zobaczmy, co o nim wiemy.