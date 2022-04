Xiaomi 12 Lite 5G pod jednym względem będzie lepszy od Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite 5G wkrótce dołączy do portfolio smartfonów chińskiej marki. Pod jednym względem będzie lepszy od modelu Xiaomi 12X. Nie jest to związane ze specyfikacją techniczną, a oprogramowaniem w postaci MIUI 13. Wiemy, że premiera Xiaomi 12 Lite 5G odbędzie się później w tym kwartale.

Xiaomi 12 Lite 5G jest blisko. Ostatnio wyciekła specyfikacja techniczna tego smartfona. Wiemy, że pod tym względem będzie nieco gorszy od modelu Xiaomi 12X, który jest już dostępny w sprzedaży. Jednak pod jednym względem na tle drugiego telefonu będzie się wyróżniać na plus.

Xiaomi 12 Lite 5G i 12X to smartfony, które pracują pod kontrolą MIUI 13. To autorska nakładka producenta. Wiemy jednak, że pierwszy ze smartfonów ma to oprogramowanie oparte na nowszym Androidzie 12. Natomiast w przypadku drugiego ciągle jest to starszy Android 11.

Wiemy, że premiera smartfona Xiaomi 12 Lite 5G ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Cena ma być atrakcyjna. Urządzenie ma 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz i Snapdragona 778G. Znajdziemy tu również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć