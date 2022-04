OnePlus 10 bez dopisku Pro dostanie bardzo mocny procesor

OnePlus 10 Pro ma procesor Snapdragon 8 Gen 1. W drodze jest też tańszy smartfon. Okazuje się, że pod jego obudową znajdzie się wcale nie gorszy układ. To chip MediaTek Dimensity 9000, który oferuje naprawdę dużą moc. To oznacza, że smartfonowi OnePlus 10 bez dopisku Pro wydajności z pewnością nie zabraknie.

OnePlus 10 Pro ma obecnie jeden z najwydajniejszych układów wśród smartfonów. Jest nim oczywiście procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tymczasem w drodze jest tańszy model telefonu. Ma on otrzymać chip marki MediaTek. Plotki mówią o tym, że będzie to najwydajniejszy SoC w ofercie tego producenta.

Procesor, który znajdzie się pod obudową smartfona OnePlus 10 bez dopisku Pro w nazwie, to Dimensity 9000. To bardzo potężny procesor firmy MediaTek, który w pewnych testach uzyskuje nawet lepszą wydajność od wspomnianego Snapdragona 8 Gen 1. To z pewnością bardzo dobra wiadomość.

Procesor z OnePlus 10 bywa lepszy od układu z modelu Pro

Pewne testy syntetyczne wykazują przewagę Dimensity 9000 nad chipem Snapdragon 8 Gen 1. Tak wiec tańszy smartfon niekiedy pod względem wydajności przebije model OnePlus 10 Pro, co warto mieć na uwadze. Na razie jednak nie wiadomo, czy to urządzenie trafi do Europy. O tym przekonamy się z czasem.

