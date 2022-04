MIUI 13 oparte na systemie Android 12 trafia na kolejnego eksflagowca marki. Tym razem jest to Xiaomi Mi 10T Pro. Uaktualnienie dystrybuowane jest drogą OTA i waży ponad 3 GB. Co w tym przypadku nie powinno dziwić, gdyż jest to MIUI 13 bazujące na dużej aktualizacji samej platformy Google.