Google Pixel 6A gości u FCC. Kiedy premiera?

Google Pixel 6a zbliża się wielkimi krokami. Kiedy odbędzie się premiera? Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie. Świadczy o tym pojawienie się kilku wersji telefonu na stronie FCC. Nadane tam certyfikaty przybliżają sprzęt do debiutu. W zasadzie data premiery smartfona Google Pixel 6A jest już znana.

Google Pixel 6A to smartfon, który zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Zdaje się to potwierdzać dostrzeżenie urządzenia na stronie FCC. Tam certyfikowano kilka różnych modeli. Wygląda więc na to, że premiera zbliża się wielkimi krokami.

FCC certyfikowało w ostatnim czasie kilka modeli Google Pixel 6A. Są to urządzenia ukrywające się pod nazwami kodowymi GX7AS, GB17L, GB62Z oraz G1AZG. Wiemy, że mają one Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC czy modem 5G. Za wiele szczegółów na stronie tego urzędu nie znajdziemy, ale o specyfikacji telefonu wiemy znacznie więcej.

Google Pixel 6A otrzyma autorski układ Tensor. Następnie mamy 6,2-calowy ekran Full HD+ oraz 128 GB miejsca na dane. Najwięcej tajemnic skrywają przed nami aparaty fotograficzne. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej. Premiera ma odbyć się 11 lub 12 maja, w trakcie konferencji I/O 2022.

Google Pixel 6A – specyfikacja techniczna

6,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

nieznany procesor

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

152,2 x 71,8 x 8,7 mm

Android 12

