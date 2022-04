Redmi Note 12 przyłapany na Weibo. CEO marki Xiaomi puścił z niego post

Redmi Note 12 to nowa seria średniaków Xiaomi, których premiera odbędzie się w tym kwartale. Świadczą o tym kolejne certyfikaty uzyskiwane przez te modele. Tymczasem CEO marki, Lu Weibing prawdopodobnie niedawno umieścił na łamach chińskiej społecznościówki Weibo post z tego telefonu.

Wspomniany post na Weibo Lu Weibing opublikował w ten weekend. Ostatnio robił to z poziomu modelu Redmi K50. W tym konkretnym przypadku urządzenia nie rozpoznano. Istnieje tylko informacja o tym, że to nieznany telefon Xiaomi. Stąd też przypuszczenia, że jest to jeden z niezapowiedzianych smartfonów z serii Note 12.

Lu Weibing zapewne już używa Redmi Note 12 Pro Plus

Najlepszym modelem z nowej serii będzie Redmi Note 12 Pro Plus. I zapewne to właśnie to urządzenie użytkuje już Lu Weibing jeszcze przed oficjalną premierą. Wszystko wskazuje na to, że debiut nowych średniaków jest blisko. Oczywiście dotyczy to Chin, bo w Europie poczekamy co najmniej do przyszłego kwartału lub dłużej.

