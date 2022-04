Realme V23 w drodze. Jest cena i specyfikacja techniczna

Realme V23 to nowy smartfon chińskiej marki. Dostrzeżono go na stronie jednego z operatorów z Państwa Środka. Tam znajdziemy rendery i informacje o wyposażeniu. Specyfikacja techniczna telefonu nie jest już tajemnicą. Podobnie i cena Realme V23. Zobaczmy, co wiadomo o tym telefonie.