POCO C40 w drodze. To przebrandowany Redmi 10C

POCO C40 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie będzie to przebrandowany telefon Redmi 10C. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna w zasadzie nie jest już żadną tajemnicą. Model POCO C40 będzie całkiem ciekawym średniakiem z dużym ekranem oraz aparatem fotograficznym 50 MP.