OnePlus Nord CE 2 Lite 5G oraz OnePlus Nord Buds to nowe produkty chińskiej marki. Kiedy je zobaczymy? Jeszcze w tym miesiącu, bo przez indyjski oddział firmy została dziś ogłoszona data premiery. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie OnePlus Nord CE 2 Lite 5G i nowych słuchawkach bezprzewodowych typu TWS.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G i OnePlus Nord Buds to produkty, które zobaczymy za kilkanaście dni. Datą premiery jest 28 kwietnia, co dziś ogłosił indyjski oddział firmy. Tego dnia zostanie pokazany nowy smartfon oraz pierwsze słuchawki bezprzewodowe typu TWS tej marki. Co o nich wiemy?

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 2 Lite 5G i jego rendery wyciekły już wcześniej. Smartfon ma 6,58-calowy ekran 120 Hz Full HD+ oraz procesor Snapdragon 695. Telefon ma też potrójny aparat fotograficzny z sensorami 64 i dwoma 2 MP. Bateria o pojemności 5000 mAh ma wspierać ładowanie o mocy 33 W.

O słuchawkach bezprzewodowych OnePlus Nord Buds wiadomo na razie niewiele. Specyfikacja nie jest znana, ale wiemy, jak inne wyglądają. Prezentuje je powyższy render. To model TWS z dedykowanym pudełeczkiem do ładowania.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

