Xiaomi Mix Fold 2 coraz bliżej. Składany smartfon otrzyma lepsze ekrany

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nowe plotki mówią o tym, że debiut najwcześniej odbędzie się w czerwcu. Telefon ma otrzymać lepsze ekrany. Oba wyświetlacze smartfona Xiaomi Mix Fold 2 mają zaoferować wyświetlanie obrazu z większym odświeżaniem.

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, który w plotkach pojawia się już od dawna. Jego premiera musi być blisko. Kiedy go zobaczymy? Nowe plotki mówią o tym, że być może nawet jeszcze w tym kwartale. Nawet jeśli tak się stanie, to telefonu nie zobaczymy jednak na dniach.

Obecnie Xiaomi Mix Fold 2 znajduje się na etapie wewnętrznych testów. Ma to potrwać przez jeszcze kilka tygodni. Źródło twierdzi, że z tego powodu premiera nie odbędzie się wcześniej niż w czerwcu. W rzeczywistości może być to nawet późniejszy termin, co warto mieć na uwadze.

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 2 dostanie lepsze ekrany

Ekrany Xiaomi Mix Fold 2 mają być lepsze względem poprzednika. Pierwszemu smartfonowi zarzucano brak zwiększonego odświeżania obrazu w głównym wyświetlaczu. Nowy składany smartfon ma naprawić ten błąd. Dotyczy to obu paneli, które mają zaoferować większe możliwości. Poza tym pod obudową może znaleźć się nowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło