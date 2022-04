Vivo X Fold — cena, specyfikacja i co wiemy tuż przed premierą

Vivo X Fold to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Jaka będzie cena? Jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna tego telefonu? Na temat tego urządzenia wiadomo już całkiem sporo. Zebraliśmy wszystkie znane informacje o Vivo X Fold w jednym miejscu. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

8-calowy rozkładany ekran 120 Hz

Vivo X Fold otrzyma główny ekran AMOLED o przekątnej 8,03 cala. Jest to oczywiście ten rozkładany wyświetlacz. Wiemy, że zaoferuje on odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz rozdzielczość na poziomie 2K. Drugim ekran to także panel AMOLED o przekątnej 6,53 cala i proporcjach 21:9. W tym przypadku obraz również będzie wyświetlany w 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajdzie się czytnik linii papilarnych.

Wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1

Sercem Vivo X Fold będzie ostatni procesor dla flagowców z Androidem od Qualcomma. Mowa oczywiście o chipie Snapdragon 8 Gen 1. Tak więc składany smartfon chińskiej marki nie tylko będzie obfitował w ciekawe rozwiązania, ale przy okazji nie zabraknie mu wydajności. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca na dane.

Cena Vivo X Fold będzie wysoka

Niestety cena Vivo X Fold nie będzie niska, co pewnie nikogo nie dziwi. Składany smartfon marki będzie drogi. Model z 256 GB miejsca na dane ma kosztować 11999 juanów (ok. 8030 zł). Natomiast wariant z większą pamięcią będzie droższy o 1000 juanów (ok. 670 zł). Na taki wydatek trzeba się szykować. Dla porównania Samsung Galaxy Z Fold 3 w Chinach kosztuje 14 tys. juanów (ok. 9,4 tys. zł). Tak więc nowy model nadal jest tańszy.

Poczwórny aparat fotograficzny

Vivo X Fold ma poczwórny aparat fotograficzny, na którym umieszczono logo Zeiss. Główny obiektyw ma sensor 50 MP, a ultraszerokokątny 48 MP. Następnie mamy kamerkę portretową z matrycą 12 MP. Całość uzupełnia aparat peryskopowy 8 MP z obsługą 5-krotnego zoomu. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Ponadto Vivo X Fold otrzyma baterię o pojemności 4600 mAh. Wiemy, że zapewni ona wsparcie dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 66 W. W przypadku bezprzewodowego ładowania też nie ma powodu do wstydu, bo tutaj będzie wspierana ładowarka o mocy aż 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X Fold – specyfikacja techniczna

8,03-calowy ekran AMOLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,53-calowy ekran AMOLED 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z Funtouch OS 12

źródło: opracowanie własne