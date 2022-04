Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma aparat jak z S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma aparat fotograficzny, który w końcu ma dorównywać możliwościom droższych flagowców. Kamera dostanie sensor 108 MP, który znalazł się w modelu S22 Ultra. To pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 pod kątem robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Niedawno dowiedzieliśmy się, że pojawią się istotne udoskonalenia obejmujące zawias telefonu. Teraz mamy nowe plotki obejmujące aparat fotograficzny. Są to bardzo dobre wieści.

Kilka dni temu raportowano, że Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma ten sam aparat fotograficzny 10 MP do zoomu, który ma model S22 Ultra. Teraz dowiadujemy się, że tak samo ma być w przypadku głównego sensora z matrycą 108 MP. To pozwoli na nagrywanie wideo w jakości 8K UHD oraz wprowadzi inne nowe możliwości.

Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma w końcu konkretny aparat

Do tej pory składane smartfony Koreańczyków pod względem kamer odstawały możliwościami od serii S. Samsung Galaxy Z Fold 4 w końcu ma szansę to zmienić. Pewnie jednak i tak możliwości będą nieco mniejsze względem modelu S22 Ultra. Mimo to zawsze będzie mu jednak bliżej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło