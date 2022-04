Xiaomi 12 Ultra z datą premiery? Wycieka plakat z terminem

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Data premiery do niedawna pozostawała tajemnicą. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące plakat, gdzie pojawia się dokładny termin. Wygląda na to, że Xiaomi 12 Ultra zostanie pokazany światu już za kilka tygodni.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. To wyczekiwany flagowiec, który ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Wszystko wskazuje na to, że kamera powstanie we współpracy z firmą Leica. Teraz do sieci wyciekło zdjęcie prezentujące plakat, gdzie pojawia się data premiery.

Powyższy plakat z Xiaomi 12 Ultra ujawnia nam, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest także konkretna data premiery i tą jest 5 maja. Wydarzenie ma odbyć się o godzinie 19:30 czasu w Chinach. Oczywiście sam producent na razie tych informacji nie potwierdza.

Data premiery Xiaomi 12 Ultra niepotwierdzona

Wspomniana data premiery telefonu nie została jeszcze potwierdzona przez firmę. Jeśli jednak Xiaomi 12 Ultra rzeczywiście ma zadebiutować tego dnia, to producent zapewne zacznie podgrzewać atmosferę pod koniec kwietnia lub na początku maja. Oczywiście na premierę smartfona w Europie przyjdzie nam poczekać do trzeciego kwartału. Majowy termin dotyczy zapowiedzi w Państwie Środka.

