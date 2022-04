POCO F4 ma być smartfonem z najlepszym aparatem w cenie do 300 dolarów

POCO F4 to smartfon, którego premiera odbędzie się w tym kwartale. Telefon ma otrzymać najlepszy aparat fotograficzny w przedziale do 300 dolarów. Wiemy, że kamera będzie potrójna. Poza tym smartfon POCO F4 ma być przebrandowanym Redmi K40s. Tym bardziej wiemy więc, z czego ma składać się ten aparat.

POCO F4 to smartfon, który ma być w rzeczywistości przebrandowanym Redmi K40s. Teraz dowiadujemy się, że telefon ma otrzymać najlepszy aparat fotograficzny w przedziale cenowym do 300 dolarów. Wiemy już, z czego ma składać się ta kamera. Rzućmy sobie na to okiem.

Redmi K40s ma aparat fotograficzny z głównym sensorem IMX582 48 MP. Taki sam otrzyma więc POCO F4. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Natomiast przednia ma sensor z matrycą 20 MP.

Premiera POCO F4 coraz bliżej

Premiera smartfona POCO F4 oraz jego wariantu Pro zapewne nie jest odległa. Domyślamy się, że odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Świadczy o tym coraz więcej certyfikatów, które w ostatnich tygodniach uzyskały te telefony. Dokładny termin debiutu nie jest jednak znany. Urządzenie otrzyma także 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ czy baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 67 W.

źródło