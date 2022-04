OnePlus Nord 2T na renderach. Aparat to ma beznadziejny

OnePlus Nord 2T to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od kilku miesięcy. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Te ukazują dziwny aparat fotograficzny. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na nią okiem.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus Nord 2T to taka nieudana kopia wyspy kamery Huawei P50 Pro. Można to było z pewnością lepiej zaprojektować. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

OnePlus Nord 2T ma także 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 1300. Smartfon otrzyma także do 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 2T – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1300

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z ładowaniem o mocy 80 W

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z OxygenOS

źródło