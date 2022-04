OnePlus Ace w drodze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

OnePlus Ace zapoczątkuje nową serię telefonów chińskiej marki. Kilka lat temu z takiej nazwy korzystało Oppo, ale finalnie z nazwy zrezygnowano. Pierwszy smartfon będzie skierowany m.in. do fanów gier. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Ace. Zobaczmy, co o nim wiemy.

OnePlus Ace to nowa seria smartfonów. Informacje na jej temat przekazał chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. W sieci pojawiła się nawet częściowa specyfikacja techniczna pierwszego telefonu z tej linii. Przypomina ona wyposażenie, które miał dostać model Nord 3.

Warto dodać, że marka smartfonów Ace należała wcześniej do innej firmy z Chin. To Oppo, które wprowadziło na rynek pod tą serią kilka modeli przed laty. Z czasem z nią się rozstano, ale wygląda na to, że teraz prawa do niej przejmie OnePlus.

Częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Ace

Pełne wyposażenie pierwszego smartfona z serii OnePlus Ace nie jest znane. Wiemy jednak, że telefon ma dostać procesor MediaTek Dimensity 8100, który jest naprawdę udanym układem. Następnie mamy baterią z obsługą bardzo szybkiego ładowania o mocy 150 W, które znamy już z Realme GT Neo 3. Źródło wspomina także o głównym sensorze aparatu w postaci Sony IMX766 50 MP.

