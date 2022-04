Xiaomi 12 Lite 5G dostrzeżony u FCC. Premiera musi być blisko

Xiaomi 12 Lite 5G to wyczekiwany średniak. Jego premiera jest blisko, bo smartfon został dostrzeżony u FCC. To przybliża go do debiutu. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia? Na ten temat wiemy już całkiem sporo. Xiaomi 12 Lite 5G otrzyma 6,55-calowy ekran AMOLED i procesor Qualcomm Snapdragon 778G.

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci wcześniej. Teraz dostrzeżono go m.in. na stronie urzędu FCC. To przybliża to urządzenie do rynkowego debiutu, którego spodziewamy się jeszcze w tym kwartale.

Xiaomi 12 Lite 5G był certyfikowany przez FCC pod nazwą kodową 2203129G. Pod taką samą został też znaleziony u EEC czy w bazie benchmarku Geekbench. Telefon będzie dostępny w trzech konfiguracjach sprzętowych. Wybierać będzie można pomiędzy wersjami z 6 lub 8 GB RAM-u oraz 128 i 256 GB miejsca na dane.

Wiemy, że Xiaomi 12 Lite 5G ma 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G. Aparat fotograficzny ma główny sensor 64 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z MIUI 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Lite – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

źródło