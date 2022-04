Samsung Galaxy A54 5G na wizualizacji. Jest podobny do modelu A53

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który zobaczymy dopiero za niespełna rok. Tymczasem powstała ciekawa wizualizacja tego telefonu. Przedstawia nam ona telefon bardzo podobny wizualnie do modelu A53. Nie spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A54 5G wprowadzi większe zmiany wizualne w designie.

Samsung Galaxy A54 5G zapewne jest już w głowach projektantów koreańskiej marki. Jednak za nami dopiero premiera modelu A53. Ten ostatni smartfon został oficjalnie zaprezentowany kilka tygodni temu. Dlatego też jego następca prędko się nie pojawi. Tymczasem w sieci pojawiła się ciekawa wizualizacja.

Wspomniana wizualizacja modelu Samsung Galaxy A54 5G została udostępniona na kanale Technizo Concept. Prezentuje ona smartfona podobnego do poprzednika. Widać ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym w górnej części. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie z okrągłymi narożnikami. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A54 5G tajemnicą

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A54 5G na razie nie wyciekła do sieci. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o tego typu szczegółach. Spodziewajmy się jednak ekranu AMOLED Full HD+ o przekątnej około 6,5 cala czy aparatu z głównym sensorem 64 MP. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery.

