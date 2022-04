OnePlus Fold w drodze. Składany smartfon ma być podobny do Oppo Find N

OnePlus Fold to pierwszy składany smartfon tej marki. Firma nie chce być gorsza od innych i szykuje także telefon z rozkładanym ekranem. Ma on być podobny do modelu Oppo Find N. Najpierw jednak zobaczymy urządzenie marki Vivo. Na razie nie wiadomo, kiedy składany smartfon OnePlus Fold trafi na rynek.

OnePlus Fold to składany smartfon, który znajduje się na etapie prac. Informacje na jego temat uzyskał leaker Yogesh Brar. Jeśli są prawdziwe, to urządzenie będzie bardzo podobne do modelu Oppo Find N, który jest obecnie jednym z najciekawszych tego typu telefonów na rynku.

Na temat OnePlus Fold wiadomo jednak obecnie niewiele. Ta marka ma właściciela w postaci BBK Electronics. Widzimy, że wykazuje ona coraz większe zainteresowanie smartfonami ze składanymi ekranami. Najpierw był Oppo Find N, a przecież na dniach zobaczymy także takie urządzenie z logo Vivo. Premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Składany smartfon OnePlus Fold bez daty premiery

Choć prace nad OnePlus Fold już trwają, tak prędko tego telefonu nie zobaczymy. Na razie nie wiadomo też, co zaoferuje ten składany smartfon. Mamy jednak spodziewać się podobieństw do Oppo Find N, a więc wizualnie oba modele mogą być do siebie bardzo podobne. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

źródło