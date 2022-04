One UI 5 beta i Android 13. Samsung może rozpocząć testy wcześniej

One UI 5 beta to poglądowa wersja nakładki marki Samsung oparta na systemie Android 13. Nowe plotki sugerują, że program pilotażowy, a więc publiczne testy oprogramowania w tym roku mogą ruszyć wcześniej. Jeśli tak się stanie, to Android 13 z One UI 5 w postaci aktualizacji może zacząć pojawiać się na Galaxy jesienią.