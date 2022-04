Redmi Note 12 – Xiaomi certyfikuje smartfony. Premiera jest blisko

Redmi Note 12 to nowa seria telefonów Xiaomi. Smartfony są już certyfikowane w Chinach, co przybliża je do rynkowej premiery. Debiut w tym kwartale wydaje się być w zasadzie już pewny. Wiemy, że linia Redmi Note 12 w Państwie Środka zostanie zaprezentowana w bardzo niedługim czasie.

Redmi Note 12 to seria smartfonów Xiaomi, który w plotkach pojawia się już od dłuższego czasu. Linia obejmie co najmniej trzy telefony, z czego najciekawszym będzie model Pro Plus. Teraz dowiadujemy się, że firma rozpoczęła proces certyfikacji ty urządzeń na terenie Chin. To oznacza, że debiut zbliża się wielkimi krokami.

Smartfony z serii Redmi Note 12 są certyfikowane w Chinach, bo właśnie tam odbędzie się najpierw ich rynkowa premiera. Zanim to jednak będzie możliwe, to producent musi uzyskać niezbędne certyfikaty. Dopiero wtedy Xiaomi będzie mogło wprowadzić nowe telefony na sklepowe półki.

Smartfony Xiaomi Redmi Note 12 są już blisko

Xiaomi ma zaprezentować smartfony z serii Redmi Note 12 jeszcze w tym kwartale. Oczywiście premiera najpierw odbędzie się w Chinach. W Europie przyjdzie nam na nie poczekać kilka miesięcy. Na Starym Kontynencie debiut może odbyć się nawet dopiero jesienią 2022 r., co trzeba mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło