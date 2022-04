Realme Q5 Pro w drodze. Oto specyfikacja techniczna smartfona

Realme Q5 Pro to smartfon ukrywający się pod nazwą kodową RMX3372. Do niedawna sądzono, że to model GT Neo 3T. Tymczasem jest inaczej. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

Smartfon Realme Q5 Pro ma 6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 870. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Realme Q5 Pro ma także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy kamery 8 i 2 MP. Przednia umożliwi robienie selfie w jakości do 16 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GQ5 Pro – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB RAM-u

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194,5 g

Android 12 z nakładką producenta

