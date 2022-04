Realme 9 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme 9 4G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena jest atrakcyjna, a wyposażenie całkiem ciekawe. Specyfikacja techniczna obejmuje aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP czy 6,4-calowy ekran AMOLED Full HD+. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje Realme 9 4G i gdzie go można kupić.