Samsung Galaxy S23 i S22 FE dostaną wersje z procesorami MediaTek

Samsung Galaxy S23 i S22 FE to smartfony, które zobaczymy dopiero za jakiś czas. Pierwszy zapewne na początku 2023 r., a drugi zostanie zaprezentowany tegorocznej jesieni. Nowe plotki wprost z Korei Południowej zakładają, że pod obudową tych telefonów znajdą się także procesory firmy MediaTek.

Koreańczycy już wcześniej stosowali procesory firmy MediaTek, ale dotyczy to tańszych modeli. Na przykład z serii A. Nigdy jednak nie wykorzystano ich wcześniej we flagowcach. Wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S23 i S22 FE ma to ulec zmianie, ale dotyczy to tylko części rynków.

Samsung Galaxy S23 i S22 FE z MediaTek na wybranych rynkach

Wiemy, że Samsung Galaxy S23 ma otrzymać procesory MediaTek tylko w przypadku azjatyckiej dystrybucji. W Europie spodziewajmy się więc innego układu i pewnie będzie to autorski Exynos. Natomiast w przypadku S22 FE plan zakłada wprowadzenie egzemplarzy z takimi chipami na około połowie rynków. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło