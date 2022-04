Redmi Note 12 Pro Plus będzie mocny. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi Note 12 Pro Plus to nadchodzący średniak Xiaomi, który zaoferuje naprawdę mocne wyposażenie. Potwierdza to częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która wyciekła do sieci. Ta ujawnia nam, że pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 8000. Ponadto Redmi Note 12 Pro Plus ma wspierać ładowanie 120 W.