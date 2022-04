POCO F4 z kolejnym certyfikatem. To kiedy premiera smartfona?

POCO F4 to wyczekiwany smartfon. Kiedy odbędzie się jego premiera? Wygląda na to, że debiut jest blisko. Wskazuje na kolejny certyfikat uzyskany przez to urządzenie. To oznacza, że oficjalna zapowiedź jest nieodległa. Jednak dokładny termin premiery smartfona POCO F4 na razie nadal pozostaje tajemnicą.

POCO F4 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zostanie zaprezentowane jeszcze w tym kwartale. Do debiutu przybliża go kolejny certyfikat nadany przez jeden z urzędów. Tym razem jest to szwajcarskie SGS Fimko, które zajmuje się testami.

POCO F4 na stronie SGS Fimko pojawił się pod nazwą kodową 22041219PG. Pod taką samą gościł już wcześniej w innych urzędach nadających stosowne certyfikaty przed premierą. Nie znajdziemy tu jednak informacji o specyfikacji technicznej. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie to przebrandowany model Redmi K40s.

POCO F4 może być przebrandowanym Redmi K40s

Wygląda na to, że Xiaomi przebranduje Redmi K40s z Chin i na inne rynki wprowadzi go właśnie pod nazwą POCO F4. To oznacza, że smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 870. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP czy baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 67 W.

